Park Beyond: Neuer DLC ‚Beyond the Depth‘ erschienen

„Park Beyond ist ein wirklich buntes Park-Aufbauspiel, das mittels Impossification alles ziemlich verrückt werden lässt, aber auch noch so einigen Macken hat. Nur noch eine Attraktion, nur noch eine Kurve, nur noch eine Anpassung, es macht einfach Bock und man kann beim Spielen gut die Zeit aus den Augen verlieren.“

Bandai Namco hat den neuen DLC „Beyond the Depth“ für ihre Themenpark-Simulation „Park Beyond“ veröffentlicht. Was damit neu ist, verraten wir hier.

What do you think?