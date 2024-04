Xbox Games Showcase inkl. PS5 Premiere für Juni angekündigt

Microsoft hat den offiziellen Xbox Games Showcase für den 09. Juni 2024 angekündigt. Diesen sollten auch PS5 und Call of Duty-Fans im Blick behalten.

Der Xbox Showcase, der irgendwie zum Summer Game Fest gehört, ist der erste seiner Art, der die großen Publisher vereint, einschließlich Microsoft selbst, Bethesda und in diesem Jahr auch Activision / Blizzard. Letzterer ist ein ziemlich eindeutiger Hinweis auf die Premiere des nächsten Call of Duty-Spiels, an dem Sony nach wie vor einige Exklusivrechte hält.

“Redacted” Direct Showcase

Im Rahmen des “Redacted” Direct Showcase wird Microsoft bzw. Activision sehr wahrscheinlich das nächste Call of Duty-Spiel vorstellen, hinter dem Call of Duty: Black Ops 3 vermutet wird. Die Ankündigung selbst ist bereits im Stil des üblichen Call of Duty-Marketing gehalten, die Microsoft wie folgt ergänzt:

„Wir werden einen besonderen Einblick in die nächste Folge eines beliebten Franchise werfen.“

Neben Call of Duty: Black Ops 3 wird Microsoft auch so zahlreiche Neuankündigungen parat haben, die in diesem Jahr oder 2025 erscheinen. Ziemlich sicher gelten Indiana Jones and The Great Circle, der Flight Simulator 2024, und Avowed, das noch in diesem Jahr erscheinen wird. Mit einiger Wahrscheinlichkeit dürfte Microsoft auch die nächsten First-Party-Titel für PS5 ankündigen, nachdem es mit Sea of Thieves gerade besonders gut läuft.

Abgesehen von den Spielen sind außerdem Neuigkeiten zur Xbox Hardware zu erwarten, einschließlich der Xbox Series X All-Digital Edition und womöglich dem viel spekulierten Xbox Handheld, nach dem Microsoft jüngst erst wieder in einer Umfrage gefragt hat.

Der Xbox Games Showcase findet am 09. Juni 2024 statt

Xbox Games Showcase Termin

Wer den Xbox Direct Showcase nicht verpassen möchte, sollte am Sonntag, 09. Juni ab 19 Uhr einschalten. Den entsprechenden Stream stellen wir hier rechtzeitig bereit.

Alles in allem dürfte die Xbox Showcase ziemlich spannend werden, zumal Sony bislang nichts Vergleichbares angekündigt hat. Vermutet wird weiterhin ein großer PlayStation Showcase in diesem Mai, bei dem unter anderem Silent Hill 2 einen großen Auftritt bekommen soll.