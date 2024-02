MADiSON VR, neuer Termin samt Cursed Edition bekannt

Eines der gruseligsten Spiele der letzten Jahre findet im März den Weg zu PlayStation VR2. MADiSON VR lässt einen den Horror noch intensiver spüren, das zusätzlich um eine physische Cursed Edition ergänzt wird.

MADiSON VR wurde noch einmal von Grund auf für PlayStation VR2 entwickelt, einschließlich optimierter Grafiken, Beleuchtung, Texturen und 3D Sound. Dank des PS VR2 OLED-Displays und der Eye-Tracking-Funktion hat man immer alles im Blick, 3D-Audio hilft dabei, die Position dessen zu erkennen, was einem im Nacken sitzt, und die Haptik und die adaptiven Trigger des PS VR2 Sense-Controllers sind auf die Hände des Protagonisten Luca abgestimmt, wenn er mit Objekten interagiert, Türen öffnet oder Rätsel löst.

Zu den wichtigsten Neuerungen der VR-Version gehört die Möglichkeit, mit der Umgebung zu interagieren und selbst kleinste Details zu untersuchen. Alle Arten von Objekten können nun aufgenommen und mit ihnen interagiert werden. Dies umfasst den Hauptmechanismus des Spiels – das Aufnehmen eines Fotos und die Möglichkeit, es durch Schütteln der Sofortbildkassette mit den eigenen Händen zu entwickeln -, der durch VR nun auch physisch realisierbar wird.

In unserem damaligen Review zur 2D-Version kamen wir zu dem Schluss:

„Die Story ist gruselig und hat einen realistischen Charakter. Der fotorealistische Look, der sich in der Spielumgebung umsetzen lässt, gefällt ohnehin und wirkt dank der First-Person-Perspektive realistisch nahe. Hervorzuheben ist der Ansatz mit der Kamera, der geschickt für das Rätseln und das Gameplay eingesetzt wird. Ansonsten greift man in die bekannte Horror-Trickkiste, was jedoch nicht unbedingt schlecht sein muss. MADiSON richtet sich an Spieler, die eine kurzweilige Horror-Erfahrung suchen, in der man im Kern so ziemlich alles richtig macht, wenngleich man das Rad nicht neu erfindet.”

Die digitale Version von erscheint am 23. März, während die physische Cursed Edtion am 12. April folgt. Am selben Tag erscheint von Perp Games Jack Holmes: Master of Puppets, eine makabre Geschichte über lebende Puppen, unkontrollierte Animatronik und noch mehr albtraumhafte Wesen.