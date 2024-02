PlayStation entlässt 900 Mitarbeiter, London Studio wird geschlossen

Bei Sony PlayStation kommt es zu einer umfassenden Entlassungswelle, die rund 900 Mitarbeiter betrifft. Das entspricht rund 8 Prozent der Belegschaft. Betroffen davon ist vor allem das London Studio, das vollständig geschlossen wird.

Die zahlreichen Entlassungen greifen seit Wochen in der Spiele-Industrie um sich und sind auf die aktuellen Marktumstände zurückzuführen, in denen sich die Industrie versucht gesund zu schrumpfen. In einem Statement von Sony Interactive Entertainment bezeichnet man diesen Schritt als „extrem schwere Entscheidung“, der sich jedoch nicht vermeiden lässt.

„Dies sind unglaublich talentierte Menschen, die Teil unseres Erfolgs waren, und wir sind für ihren Beitrag sehr dankbar. Die Branche hat sich jedoch enorm verändert und wir müssen uns auf die Zukunft vorbereiten, um das Unternehmen in die Zukunft zu führen. Wir müssen die Erwartungen von Entwicklern und Spielern erfüllen und zukünftige Gaming-Technologien weiter vorantreiben. Deshalb sind wir einen Schritt zurückgetreten, um sicherzustellen, dass wir der Community weiterhin die besten Gaming-Erlebnisse bieten können.“

Weiter heißt es:

„Wir wissen die Unterstützung und das Verständnis der PlayStation-Community sehr zu schätzen, da diese Entscheidungen sehr schwierig sind. Seid versichert, dass unsere Pläne zur Umstrukturierung und Rationalisierung dazu dienen, weiterhin die bestmöglichen Spielerlebnisse zu bieten.“

Sony London Studio wird aufgelöst

Während die Entlassungswelle alle möglichen Departments auf der ganzen Welt umfasst, trifft es vor allem das Sony London Studio, das vollständig aufgelöst wird. Gleichzeitig wird das Firesprite Studio verkleinert, die zuletzt an Horizon: Call of the Mountain gearbeitet haben.

Speziell in Großbritannien werden verschiedene Posten eingespart, während man gleichzeitig versucht betroffenen Personen beim Übergang zu helfen.

Der noch amtierende PlayStation CEO Jim Ryan ergänzt:

„Für diejenigen, die SIE verlassen werden: Sie verlassen dieses Unternehmen mit unserem tiefsten Respekt und unserer Wertschätzung für all Ihre Bemühungen während Ihrer Amtszeit. Für diejenigen, die bei SIE bleiben: Wir werden uns während dieses Prozesses von Freunden und Kollegen verabschieden, die uns am Herzen liegen, und das wird schmerzhaft sein. Ihre Belastbarkeit, Sensibilität und Anpassungsfähigkeit werden in den kommenden Wochen und Monaten von entscheidender Bedeutung sein.“

Sony gehört neben Microsoft aufgrund ihrer Größe zu den Unternehmen, die zahlenmäßig die meisten Mitarbeiter entlassen. Zuletzt hatte es Supermassive Games getroffen, davor die Embracer Group und viele weitere Studios und Publisher.