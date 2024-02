Supermassive Games: Ein Drittel der Belegschaft wird entlassen

Die Entlassungswelle in der Spiele-Industrie hat den britischen Entwickler Supermassive Games erreicht, der 90 Mitarbeiter gehen lassen muss. Das entspricht rund einem Drittel der gesamten Belegschaft.

Supermassive Games ist vor allem durch Until Dawn bekannt, das in diesem Jahr ein Remake erhält, an dem der Entwickler selbst jedoch nicht beteiligt ist. Danach folgte die The Dark Pictures-Serie sowie demnächst das Dead by Daylight Spin-Off The Casting of Frank Stone. Für diese Projekte hatte man massiv Ressourcen aufgebaut.

Nicht immun gegen wirtschaftliche Umstände

In einem offiziellen Statement erklärt Supermassive Games heute, dass man gegen die aktuellen Umstände in der Spielindustrie „nicht immun“ sei und daher die schwierige Entscheidung getroffen hat, sich personell zu verkleinern. Derzeit geht man die eine „Phase der Konsultation“ über, die in Großbritannien bei Kündigungen gesetzlich vorgeschrieben ist, bevor Mitarbeiter entlassen werden.

„Es ist kein Geheimnis, dass die Spielebranche derzeit vor großen Herausforderungen steht, und leider sind auch wir nicht davor gefeit. Nach langer Überlegung und mit tiefem Bedauern nehmen wir daher eine Neuorganisation von Supermassive Games vor. Aus diesem Grund beginnen wir eine Phase der Konsultation, die voraussichtlich zum Verlust einiger unserer Kollegen führen wird. Dies ist keine Entscheidung, die leichtfertig getroffen wurde, und es wurden viele Anstrengungen unternommen, um dieses Ergebnis zu verhindern.“

Zukünftige Projekte sind gesichert

Zukünftige Projekte bei Supermassive Games sind davon nicht betroffen, die weiterhin bestrebt darin sind, ihre Bemühungen auf die Kernstärken bevorstehenden Titel zu konzentrieren und so die Nachhaltigkeit des Unternehmens sicherzustellen.

Noch in diesem Jahr erscheint The Casting of Frank Stone, sowie ist eine zweite Season der The Dark Pictures-Serie geplant. Außerdem arbeitet das Studio zusammen mit Bandai Namco an Little Nightmares 3.