XDefiant hat endlich ein Release-Datum

Nach ewigem Hin und Her gibt es endlich ein Release-Datum zu Ubisofts „XDefiant“, ein weiterer Free-2-Play Shooter, der es mit Call of Duty aufnehmen will.

Das Mash-Up aus verschiedenen Ubisoft-Franchises erscheint am 21. Mai für PS5, Xbox Series X|S und den PC. An diesem Tag startet zunächst die Pre-Season, die für 6 Wochen angesetzt ist. Danach folgt das eigentliche Spiel. Während der Pre-Season stehen allerdings schon 5 Spielmodi, 14 Karten und 24 Waffen zur Wahl, die weiter aufgerüstet werden können.

Außerdem sind 5 bestätigte Fraktionen aus verschiedenen Ubisoft-Marken am Start, darunter Libertad (Far Cry), Phantoms (Ghost Recon), Echelon (Splinter Cell), Cleaners (The Division) und Dedsec (Watch Dogs). Dedsec wird allerdings erst nach dem Kauf verfügbar sein.

Im Detail stehen zum Launch folgende Inhalte bereit:

Fraktionen Echelon Phantoms Cleaners Libertad Dedsec (after unlocking or purchasing)

Karten Arena Attica Heights Dumbo Echelon HQ Emporium Liberty Mayday Meltdown Midway Nudleplex Pueblito Showtime Times Square Zoo

Modi Domination Hot Shot Occupy Escort Zone Control



Regelmäßige Seasons und Inhalte

Die weiteren Pläne sehen vor, dass alle 3 Monate eine neue Season gestartet wird, in der jeweils eine neue Fraktion dazustößt, plus neue Waffen, Karten und dem obligatorischen Battle Pass, der 90 Stufen umfassen wird. Im ersten Jahr sind somit vier neue Fraktionen, 12 neue Karten und 12 neue Waffen geplant.

https://twitter.com/Ubisoft/status/1786078930190921891

Zuletzt fand eine Server-Testsession statt, die laut Ubisoft erfolgreich war. Damit wurden die letzten Daten für den Launch gesammelt, damit dieser technisch reibungslos funktioniert. Nach Ansicht der Spieler gibt es jedoch noch Probleme im Spiel, unter anderem beim Movement, über das sich nicht wenige beschwert haben. Ob „XDefiant“ ein Call of Duty-Killer ist oder nicht, sehen wir spätestens im Mai.

Weitere Details zum „XDefiant“-Launch auf PS5, Xbox Series X|S und PC folgen in Kürze.