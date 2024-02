Crown Wars: The Black Prince Trailer stellt die Gameplay-Features vor

Nacon wirft heute einen Blick auf die Gameplay-Features in Crown Wars: The Black Prince, in dem Spieler mitten in den Hundertjährigen Krieg geworfen werden.

In Crown Wars: The Black Prince befinden sich die königlichen Familien in gewaltsamen Konflikten, um zu entscheiden, wer das mächtigste Königreich der westlichen Welt kontrollieren soll. Im Hintergrund lauert jedoch ein mächtiges Übel, das den Lauf der Geschichte verändern könnte. Eine okkulte und unheilige Organisation, bekannt als der Orden, stiftet in ihrem Streben nach Macht Chaos im ganzen Königreich.

Crown Wars: The Black Prince erscheint am 14. März und wird in dieser Woche beim Nacon Connect Event zu sehen sein.