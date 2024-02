Skull & Bones: Season 1 Details enthüllen neue Gameplay-Features

Ein mysteriöser Bote ist am Hafen von Sainte-Anne angekommen und bringt brandneue Blueprints aus fremden Ländern mit. Er wird diese zwar nicht gegen Gold eintauschen, aber es lassen sich Herausforderungen meistern, um sie in die Hände zu bekommen.

Ubisoft deutete im Vorfeld von Skull and Bones an, dass jede Season neue Gameplay-Features einführt. Der heutige Start der Season 1 Raging Tides enthüllt die ersten Ergänzungen.

