Skull and Bones: Season 1 gegen Philippe La Peste startet in Kürze

Jetzt, wo sich die ersten Freibeuter in Skull and Bones einen Namen gemacht haben, startet in wenigen Tagen die Season 1. Hier treffen Spieler auf den nächsten Piratenfürsten Philippe La Peste.

Die Season 1 in Skull and Bones startet am 27. Februar und läuft für 12 Wochen. In dieser Zeit kann man sich mit dem neuen Kingpin Tylosaurus zusammentun, die Kontrolle über ein neues Gebiet erlangen, aufregende Heists verfolgen und schließlich gegen Philippe La Peste persönlich antreten. La Peste ist der gefürchtete Piratenführer der Karibik, der den Indischen Ozean auf der Suche nach Macht, Reichtum und einem Heilmittel für seine tödliche Krankheit aufsucht.

In jeder Season trifft man zudem auf neue und legendäre Piratenlords, kann an saisonalen Events teilnehmen, kreuzt weitere Seeungeheuer, kann plündern bis zum Abwinken und so noch mehr Beute verdienen. Außerdem stellt Ubisoft neue Gameplay-Features in Aussicht, die kurz vor dem Start der neuen Season enthüllt werden.

Skull and Bones Seasons Year 1

Um in den Seasons erfolgreich zu sein, müssen Spieler eine vielfältige Flotte zusammenstellen, ungeahnte Allianzen schmieden und spannenden Seeschlachten bestreiten, während sie alle Widrigkeiten überwinden, die auf offener See lauern.

Für jede Season gilt, dass die Ranglisten zurückgesetzt werden, um so neue Belohnungen verfügbar zu machen. Zudem sind hier alle Spielinhalte kostenlos zugänglich, während sich über einen Battles Pass weitere Cosmetics verdienen lassen, um seine Schiffe und Flotte weiter zu individualisieren.

Damit ist der Anfang ist Skull and Bones gemacht, das für mindenstens ein Jahr neue Inhalte in dieser Form erhält. Weitere Eindrücke aus dem Spiel lassen sich in unserem Review zu Skull and Bones nachlesen.