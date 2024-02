Wanderer: The Fragments of Fate – Spekualuläres Gameplay zum Uncharted für VR

Sony hat am gestrigen Donnerstag eine neue Initiative für PlayStation VR2 angestoßen, das in diesen Tagen ein Jahr alt wird. Dazu gehört der baldige Release von Wanderer: The Fragments of Fate, das eine Art spaßiges Uncharted für VR wird. Indes gab es eine Stealth-Ankündigung von Wanderer 2: The Seas of Fortune.

Wanderer: The Fragments of Fate ist eine Neuauflage des ursprünglichen Wanderer, das in vielerlei Hinsicht noch einmal verbessert wird. Dazu gehören komplett neue Levels, in denen die Spieler während des Zweiten Weltkriegs unter Beschuss geraten.

Als Asher Neumann können Spieler in Wanderer nahtlos und nach Belieben durch die Zeit reisen, immersive Welten erkunden und aufregende Action erleben, während sie knifflige Rätsel lösen und ihre Zeitreisekräfte nutzen, um den Lauf der Geschichte zu verändern. Dazu besuchen sie uralte Tempel, den tiefen Dschungel oder nehmen an Piratenschlachten teil.

Für PlayStation VR2 wurden zudem eine Vielzahl von neuen Features und Spielmechanismen umgesetzt. Spieler können nun auch schwimmen, springen, klettern, Seilrutschen und sich in echter Abenteuermanier durch die Zeit schwingen. Dahinter kommt eine brandneue physikbasierte Platforming-Mechanik zum Einsatz, die das Action-Adventure auf eine ganz neue Ebene hebt und es den Spielern ermöglicht, die Welten auf neue und kreative Weise zu erkunden und mit ihnen zu interagieren.

Die Ganzkörper-Avatare ermöglichen es so zum Beispiel, sich zum ersten Mal als diesen Charakter vollständig zu sehen und sich nicht nur auf Hände zu beschränken. Das dynamische reagierende Avatar und Eye-Tracking sorgt indes dafür, dass der Spieler präsenter ist und dank des haptischen Feedbacks realistische Empfindungen wahrnimmt, das durch kontext- und nahsensitive Haptik so fein abgestimmt ist, dass es das Erlebnis optimal bereichert.

Wanderer 2: The Seas of Fortune

Zum Ende des Gameplay-Videos gibt es zudem eine kleine Überraschung, denn inzwischen befindet sich Wanderer 2: The Seas of Fortune in Entwicklung. Details zu Wanderer 2 gibt es bislang jedoch keine.

Wanderer: The Fragments of Fate erscheint zunächst am 27. Juni PlayStation VR2.