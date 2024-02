PS VR2: Sony testet PC-Kompatibilität und kündigt neue Spiele an

VR verstärkt die nervenaufreibende Action der Zombie Army-Serie mit einem völlig neuen Grad an Immersion. Der Spieler nutzt beide Hände, um sein Gewehr für den perfekten Distanzschuss zu halten. Kommt es zum Nahkampf, setzt er beide Hände unabhängig voneinander ein, um Pistolen und Maschinengewehre abzufeuern. Auch das Nachladen muss beherrscht werden, denn die Massen der Untoten greifen von allen Seiten an. Um erfolgreich zu sein, muss der Spieler seine Nerven im Griff haben und unter hohem Druck agieren.

Basierend auf der Geschichte der Zombie Army-Reihe kehrt der Spieler in Zombie Army VR als einer der Deadhunter, einer Eliteeinheit, die sowohl Zombies als auch Kriegsverbrecher jagt, ins Feld zurück. Die Spieler kämpfen sich durch Horden von Untoten in der Nähe der zerbombten Stadt Nürnberg und helfen Hermann Wolff, dem legendären Anführer der Deadhunter, seine verstreute Familie zu finden und Europa von der Zombie-Apokalypse zu befreien.

Damit wäre PlayStation VR2 ein unglaublich spannendes Gadget am PC, das mit all seinen Features und zu diesem Preis ziemlich unschlagbar wäre. Zwar gibt es auch PC-Headsets, die sich die gleiche Technologie mit PS VR2 teilen, diese sind zumeist aber sehr viel teurer.

In dieser recht unerwarteten Ankündigung schreibt Sony, dass die Verfügbarkeit auf dem PC noch in diesem Jahr erwartet wird.

