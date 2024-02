Ziel erreicht: Final Fantasy VII Rebirth gilt als eines der besten Spiele der Serie

A message from Final Fantasy VII Rebirth creative director Tetsuya Nomura. #FF7R Streaming and posting guidelines: https://t.co/eCEmUz5TGd pic.twitter.com/neSB6VGGqH

Diese bittet man so fair zu sein, dass anderen der Spielspaß nicht verdorben wird, insbesondere was Story-Parts und Schlüsselereignisse angeht.

Der Fortschritt aus der Demo wird anschließend übernommen, ebenso winkt ein Bonus in Form des Kupo-Talisman und eines Überlebenssets. Dies gilt jedoch nicht für Speicherdaten aus „Erkundung der Junon-Region“, da der Inhalt in der Demo für ein kompakteres Erlebnis angepasst wurde.

Wer bis zum Release am 29. Februar einen Blick auf Final Fantasy VII Rebirth werfen möchte, kann dies in der aktualisierten Demo tun, die unter anderem um ein neues Gebiet erweitert wurde und grafische Verbesserungen bietet.

What do you think?