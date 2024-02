Rise of the Ronin: Behind the Scenes beleuchtet das tiefgreifende Kampfsystem

Team Ninja und Sony geben heute einen Einblick in die Entwicklung von Rise of the Ronin und stellen das tiefgreifende Kampfsystem in einem neuen Video vor.

In Rise of the Ronin setzen die Entwickler erneut auf präzises, schnelles und befriedigendes Kampf-Gameplay, das ein eingängiges und zugleich tiefgründiges Kampfsystem bietet, das viele Spielstile zulässt und Nah- und Fernkampfwaffen kombiniert.

Zu den wichtigsten Stilen gehört der „Hokushin Ittō“-Stil, der Anfang des 19. Jahrhunderts eingeführt wurde und Gegner mit einer Reihe von Angriffen überwältigt. Der „Yagyū Shinkage“-Stil geht auf den berühmten Militärinstrukteur des Tokugawa-Clans zurück, der ganze Generationen von Shogun lehrte.

Die Schwächen des Gegners kennen

Ein wichtiger Faktor ist auch, das sogenannte Ki des Gegners zu dezimieren, um ihn anfälliger für kritische Treffer zu machen. Gleichzeitig muss auf das eigene Ki geachtet werden. Bei besonders starken Gegnern kann das maximale Ki durch effektives Parieren mit der Aktion Kontern und durch den Einsatz von Kampftechniken reduziert werden. Martial Skills hingegen sind spezielle Kampftechniken, die mehr Schaden anrichten und auch gegen starke Gegner sehr effektiv sind.

Jede japanische und westliche Waffe, wie Katanas, Speere und Bajonette, hat ihre eigenen Fähigkeiten und Angriffsaktionen. Im Laufe des Spiels erlernt der Ronin neue Kampfstile und entwickelt seine Fähigkeiten weiter. Es gibt drei Hauptkampfstile im Spiel, von denen jeder seine eigenen Vorteile und Stärken hat.

Neben Nahkampfwaffen gibt es auch Fernkampfwaffen wie Bögen und sogar Schusswaffen. Darüber hinaus verfügt der Ronin über einen Wurfanker, mit dem er nicht nur größere Distanzen überwinden, sondern auch Gegner in den Kampf ziehen oder Gegenstände werfen kann.

Rise of the Ronin ist ab dem 22. März 2024 erhältlich.