NBA 2K24 erstmals mit Crossplay, ProPlay & Editionen bestätigt

2K Games hat heute die ersten Details zu NBA 2K24 enthüllt, das in diesem Jahr erstmals das Crossplay-Feature unterstützt. Zusätzlich zum Release wurde eine Kobe Bryant Edition und Black Mamba Edition vorgestellt.

Koby Bryant ist zugleich der Coverstar von NBA 2K24, der seine innere Mamba-Mentalität im brandneuen Mamba Moments-Modus zum Ausdruck bringt. Die Spieler erleben hier einige der fesselndsten Performances von Kobe und gehen seinen Weg von einem jungen Phänomen zu einem der größten Spieler aller Zeiten.

Darüber hinaus wird NBA 2K24 ProPLAY einführen – eine bahnbrechende neue Technologie, die NBA-Filmmaterial direkt in das NBA 2K24-Gameplay umwandelt. ProPLAY liefert Animationen und Bewegungen über NBA-Action auf dem Platz und sorgt so für einen Generationssprung in Sachen Authentizität.

NBA 2K24

NBA 2K24 Editionen

NBA 2K24 erscheint in diesem Jahr in drei Editionen – Kobe Bryant Edition, eine legendäre Black Mamba Edition und eine völlig neue, exklusive 25th Anniversary Edition, die ein 12-monatiges Abonnement für den NBA League Pass beinhaltet. Die 25th Anniversary Edition wird nur bis zum 10. September verfügbar sein und enthält zusätzlich:

100K Virtual Currency and MyTEAM Inhalte, inkl. 50K MyTEAM Points, Ruby Cover Star Kobe Bryant “Rookie Card”, brandneue 2K24 Option Pack Box, One 10-pack Box MyTEAM Promo Packs, Kobe Bryant Cover Star Sapphire Card (24 era), 1 Diamond Shoe; 1 Ruby Coach, 2-hour Double XP Coin

MyCAREER Inhalte, inkl. 15x 6 types of MyCAREER Skill Boosts, 15x 3 types of Gatorade Boosts, 2-hour Double XP Coin; 4x MyCAREER T-Shirts, Backpack; Electric Skateboard, Arm Sleeves, Black Mamba MyPLAYER Capsule featuring a Black Arm Sleeve, Purple Oversized T-Shirt, Yellow T-Shirt und ein Kobe Player Panel.

Die Black Mamba Edition umfasst 100K Virtual Currency und MyTEAM Inhalte, darunter 15K MyTEAM Points; 2K24 Option Pack Box; One 10-pack Box MyTEAM Promo Packs; ein Kobe Bryant Cover Star Sapphire Card (24 era); 1 Diamond Shoe; 1 Ruby Coach; 2-hour Double XP Coin; sowie MyCAREER Inhalte, inkl. 10x 6 types of MyCAREER Skill Boosts; 10x 3 types of Gatorade Boosts; a 2-hour Double XP Coin; 4x MyCAREER T-Shirts; Backpack; Electric Skateboard und Arm Sleeves.

Die Kobe Bryant Edition ist schließlich die Standard Edition von NBA 2K24, die am 08. September 2023 erscheint.