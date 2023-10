Neues Preisgekröntes Mystery Spiel: This Bed We Made hat einen Termin

Die Veröffentlichung des Debüttitels This Bed We Made des kanadischen Studios Lowbirth Games steht unmittelbar bevor. Am 01. November wird das Neo-Noir Mysterie Spiel veröffentlicht, in dem ihr in die Rolle von Sophie schlüpft, einem Zimmermädchen in dem Hotel Clarington in den 1950er Jahren.

Hinter jeder Tür steckt eine neue Geschichte, ein neuer Gast und neue Rätsel und Geheimnisse. Es geht um das Entdecken, Puzzle lösen und erleben der Geschichte. Doch seid vorsichtig, eure Entscheidungen beeinflussen die Spielgeschichte maßgeblich. So kann selbst die Art, wie ihr ein Zimmer aufräumt, Einfluss auf die Story haben. Dementsprechend bietet This Bed We Made nicht nur ein, sondern gleich mehrere mögliche Enden.

Seid ihr in der Lage, die Geheimnisse und das Mysterium zu lüften?

Das Spiel legt besonderen Wert auf die Tiefe seiner Erzählung und seine ausgearbeiteten Charaktere. Dabei schaut ihr Sophie in der dritten Perspektive über die Schultern, während ihr die drei Etagen des Hotels erkundet. Die Entwickler zielen mit dem Design und dem Soundtrack darauf ab, eine Atmosphäre wie bei Hitchcock zu schaffen.

Für den PC gibt es bereits eine Demo, die ihr anzocken und euch so selbst einen ersten Eindruck von dem Spiel verschaffen könnt. Ursprünglich war auch nur ein Release für den PC vorgesehen, doch im September gab Lowbirth Games bekannt, dass auch Konsolenversionen geplant sind.

Dadurch hat sich die Veröffentlichung etwas nach hinten verschoben. Wer das This Bed We Made allerdings auf einer PS4 spielen möchte, muss sich noch bis Dezember gedulden, zunächst erscheint das Spiel für die PS5 und den PC am 01. November, gefolgt von weiteren Versionen im Dezember.

Obwohl This Bed We Made noch nicht erschienen ist, konnte es bereits bei den MEGAMIGS 2022 Awards abräumen und das gleich zweimal. So gingen die Preise in der Kategorie Best Actor’s Performance und Emergent Talent’s Favorite an das Spiel und seinen kanadischen Entwickler.

Wer This Bed We Made erwerben möchte, bekommt zudem direkt in der ersten Woche einen Rabatt von 15 Prozent. Das soll ein kleines Dankeschön an die frühen Käufer und Fans sein. Ein genauer Preis wurde bislang allerdings nicht bekannt gegeben.