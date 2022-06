PlayStation Plus User bekommen heute einen extra Bonus

Sony wird voraussichtlich am späten Nachmittag das neue PlayStation Plus Line-Up für den Monat Juli 2022 vorstellen. Vorab ist allerdings schon ein extra Bonus enthüllt worden, der ab sofort verfügbar ist.

Besitzer von Call of Duty Vanguard und Warzone erhalten demnach das Combat Pack spendiert, das verschiedene Freebies umfasst, darunter den Legendary Operator Skin für Halima Zambardi, zwei Legendary Weapon Blueprints und einen Double XP Token. Die Inhalte stellt man im Trailer unten vor.

Call of Duty Combat Pack

PlayStation Plus im Juli 2022

Was das reguläre PlayStation Plus Essential Line-Up betrifft, kann man sich im Juli wohl auf Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS5/PS4), The Dark Pictures: Man of Medan (PS4) und Arcadegeddon (PS5/PS4) freuen kann, wobei letzteres erst im Juli offiziell erscheint. Bislang ist Arcadegeddon im Early Access spielbar.

Das besagt der übliche Leak, der erfahrungsgemäß nur noch durch Sony bestätigt werden muss. Die neuen Spiele sind vom 05. Juli bis 02. August verfügbar und verschwinden anschließend wie gewohnt aus dem Line-Up. Bis dahin müssen sie dann zumindest in der eigenen Spiele-Bibliothek gespeichert werden, um später noch darauf zugreifen zu können.

Später in diesem Monat erfolgt dann auch der Refresh für die Stufen Extra und Premium, bei dem dann auch das PS5 exklusive Stray dabei sein wird. Der Titel wurde schon vor einigen Wochen für PlayStation Plus Line-Up bestätigt. Stray wird dann für begrenzte Zeit ab der Extra-Stufe verfügbar sein. Die offiziellen Details dazu folgen später im Juli.

PlayStation Plus ist seit wenigen Tagen als neues Abo-Modell verfügbar, das im Wesentlich das frühere PlayStation Now integriert. Je nach Stufe bekommt man hier das frühere PlayStation Plus oder in den höheren Stufen den zeitlich begrenzten Zugriff auf PS5 Premium Titel, Classics der vergangenen PlayStation Generationen oder spielbare Trials.