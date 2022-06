PlayStation Plus Essential im Juli – Gratis Spiele geleakt

Ein weiterer Leak kommt der Ankündigung der neuen Spiele für PlayStation Plus Essential zuvor, die man im Juli kostenlos herunterladen kann.

So prophezeit die sonst recht zuverlässige Quelle bei DealLabs, dass man sich auf Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS5/PS4), The Dark Pictures: Man of Medan (PS4) und Arcadegeddon (PS5/PS4) freuen kann, wobei letzteres erst im Juli offiziell erscheint. Bislang ist Arcadegeddon im Early Access spielbar.

Die neuen Spiele, sofern sie sich bestätigen, sind vom 05. Juli bis 02. August verfügbar und verschwinden anschließend wie gewohnt aus dem Line-Up. Bis dahin müssen sie dann zumindest in der eigenen Spiele-Bibliothek gesichert werden, um später noch darauf zugreifen zu können.

PlayStation Plus Leak

Weiterer Refresh im Juli

Einen weiteren Refresh des PlayStation Plus Line-Up kann man ab sofort später im Monat erwarten, bei dem die Spiele in der Stufe Premium und Extra aktualisiert werden. Wie zuvor bei PlayStation Now können Spiele dabei hinzu oder entfernt werden. Hinweise auf einen Titel für PlayStation 5 liefert Sony selbst auf der neuen Promotion-Seite, wonach wohl bald Ratchet & Clank: Rift Apart dabei sein wird.

Ohnehin gibt es hier noch einige Fragen, denn entgegen Sonys Ankündigung sind einige Spiele in der Premium-Stufe gelandet, die eigentlich zur Extra Stufe gehören und somit für Verwunderung sorgen. Vergleicht man dann noch das Line-Up hierzulande mit Nordamerika, fehlen ebenfalls einige Titel bei den PS3-Klassikern, zum Beispiel Resident Evil 6, Ratchet & Clank: Quest for Booty oder Street Fighter III.

Die offizielle Ankündigung des PlayStation Plus Line-Up wird wie gewohnt am kommenden Mittwoch erwartet.