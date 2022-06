Skull and Bones – Erste offizielle Details nach Jahren

Die Entwicklung von Skull and Bones verläuft seit Jahren so stürmisch wie die Fahrten auf hoher See selbst. Ursprünglich schon 2017 angekündigt, steuert man so langsam aber auf sichere Gewässer zu, wie immer mehr Rating-Boards offenbaren.

Aktuell hat die amerikanische ESRB den Titel durch gewunken, was nicht nur auf einen baldigen Release hindeutet, auch frische Details erwähnt man im vorläufigen Prüfungsbericht – die ersten Infos seit Jahren, die sich abseits von Spekulationen und Gerüchten bewegen.

Ein echtes Piratenabenteuer

Demnach wird Skull and Bones ein echtes Pirtatenabenteuer auf hoher See, in dem man die Rolle eines „schiffbrüchigen Ausgestoßenen übernimmt, der sich auf den Weg macht, ein Piratenkapitän zu werden“. Währenddessen meistert man Missionen, erkundet Siedlungen und nimmt an „dramatischen Seeschlachten“ teil. Dazu befielt man seine Crew, bedient Kanonen gegen Rivalen, sowie setzt diese gegen andere Kriegs- und Handelsschiffe ein, greift Siedlungen und Festungen an, um Beute und Güter zu bekommen.

Feindliche Schiffe können dazu gerammt und geentert werden, was in kurzen Zwischensequenzen präsentiert wird, in denen Besatzungsmitglieder aufeinander schießen oder einschlagen. Kämpfe werden von Schüssen und Kanonenfeuer begleitet, es gibt Explosionen und Blutspritzereffekte, die insbesondere hervorgehoben werden.

Einige Gebiete zeigen auch Leichen, die auf Stacheln aufgespießt oder an Schlingen hängen, Strände können nach Schlachten Leichen und große Blutgemetzel darstellen, während es in Siedlungen gelegentlich Bordelle und Prostituierte zu sehen gibt. Ansonsten wird auf die regulären Kraftausdrücke und anzüglichen Dialoge verwiesen, ebenso gibt es Anspielungen auf Drogenkonsum.

Die Infos der ESRB sind zwar weiterhin sehr allgemein gehalten, geben aber dennoch mehr her, als all das, was seit der Ankündigung und dem anschließendem Abtauchen von Titel zu hören war. Die Prüfung der ESRB fand ebenfalls nur für PS5, Xbox Series, PC und Stadia statt, was einmal mehr darauf hinweist, dass man die Last-Gen Versionen von Skull and Bones hat fallen lassen.

Ubisoft dürfte in den kommenden Wochen mehr über Skull and Bones enthüllen, dessen Re-Reveal wohl für Anfang Juli geplant ist.