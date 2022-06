Skull and Bones – Last-Gen Versionen offenbar gestrichen

Ubisoft hat die Last-Gen Versionen von Skull and Bones offenbar fallen lassen, nachdem das Projekt seit mehreren Jahren eine schwierige Entwicklung durchgemacht hat.

Das deutet sich aus einer aktuellen Alterseinstufung, bei der Skull and Bones nur noch für PS5, Xbox Series, den PC und Google Stadia durchgewunken wurde. Ob die Last-Gen Versionen einfach nur später folgen oder sehr wahrscheinlich abgesägt wurden, bleibt abzuwarten. Letzteres wäre zumindest nachvollziehbar und nicht das erste Spiel, das in diesem Tagen nur noch auf den neueren Plattformen erscheint.

Turbulente Entwicklung

Skull and Bones wurde ursprünglich schon 2017 angekündigt und orientierte sich damals stark an den Naval-Battles der Assassin’s Creed-Series. Danach verschwand der Titel für längere Zeit in der Versenkung, bis immer mehr Berichte über eine turbulente Entwicklung auftauchten. Laut diesen wurde Skull and Bones auf diesem Weg mehrfach neu gestartet, während Ubisoft wiederholt versicherte, dass man an dem Titel festhalten wird. Zwischenzeitlich war allerdings die Rede von einem 120 Millionengrab, das mit allen Mittel gerettet werden soll.

Zuletzt ging man davon aus, dass Skull and Bones nun ein Live-Service-Spiel ist, das gute Fortschritte macht und nicht allzu weit entfernt erscheinen wird. Darauf deutet auch die aktuelle Alterseinstufung. Sollten die jüngsten Infos zutreffen, zieht es die Spieler in Skull and Bones in die sieben Weltmeere, wo man sich ganz klassisch eine Crew zusammenstellen muss, Schätze bergen und natürlich in spannende Schlachten ziehen, inkl. alltäglicher Probleme auf hoher See, wie Meuterei, Ressourcenmanagement und vieles mehr.

Weitere Details zu Skull and Bones werden in den nächsten Monaten erwartet.