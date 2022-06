PlayStation Plus Stufen sorgen schon jetzt für Verwirrung bei verfügbaren Spielen

Kaum ist das neue PlayStation Plus auch hier in Europa gestartet, tun sich erste Fragen darüber auf, als was Sony bestimmte Spiele deklariert, um sie entweder in der Stufe Extra oder in der Stufe Premium anzubieten. Hier scheint etwas Willkür zu herrschen, was die User verwirrt.

Ursprünglich hieß es, dass die Stufe Extra ein Line-Up von bis zu 400 der unterhaltsamsten PS4- und PS5-Spiele umfasst, einschließlich einiger Blockbuster-Hits von den First- und Third-Party Studios. Wer sich für Premium entscheidet, bekommt zusätzlich den Zugriff auf die Classic Games der PS2, PSone und PSP Ära. So liest es sich auch in der aktuellsten Pressemitteilung:

„Folgende Titel und viele weitere sind zum Start im Spielekatalog von PlayStation Plus Extra enthalten: Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man etc.. Darüber hinaus bietet der Klassikerkatalog, enthalten in PlayStation Plus Premium, eine Auswahl an Spielen aus früheren PlayStation-Generationen – bereit zum Spielen auf deiner PS4- oder PS5-Konsole.“ Sony

PlayStation Plus Stufen

Einige Spiele werden vorenthalten

Blickt man nun allerdings auf die verfügbaren Spiele, werden Spielern der Stufe Extra einige Titel vorenthalten, die man nur mit der Stufe Premium erhält, zum Beispiel das Mafia Remake, das laut Sonys Ankündigung in die Extra Stufe gehört.

Auf Reddit häufen sich derzeit die Beispiele, wo ein User schreibt:

„Warum gibt es Spiele wie Saints Row Remastered und Demon Souls Remake in Extra, aber Bioshock und Last of Us Remake in Premium? Es ergibt keinen Sinn für mich. Ich wollte unbedingt Bioshock spielen, aber ich kann nicht, weil es in der Premium Stufe ist.“

Ob es sich dabei um einen Fehler handelt, der angesichts der Masse an Spielen, die hier zugeordnet werden müssen, noch korrigiert wird, bleibt abzuwarten. Eine Statement von Sony gibt es hierzu bislang noch nicht.

Das neue PlayStation Plus ist ab sofort für 119,99 EUR (Premium), 99,99 EUR (Extra) und 59,99 EUR (Essential) erhältlich. Wer zuvor noch PlayStation Now User war, wird automatisch auf die Stufe Premium migriert. Wer innerhalb von PlayStation Plus die Stufe wechseln möchte, kann mittels Stack sogar eine Menge Geld sparen, wie hier beschrieben.