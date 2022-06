Kaum angekündigt, gibt es ein Release-Datum zu Way of the Hunter, wonach die neue Jagdsaison in diesem August startet.

Hier erwartet die Spieler ein faszinierendes Jagdabenteuer in zwei riesigen Open-World-Gebieten, das man wahlweise zu Fuß oder mit einem robusten Geländewagen erkunden kann. In der Rolle eines erfahrenen Jägers, der gerade die Jagdhütte seines Großvaters übernommen hat, setzt man die Familientradition des Verkaufs von hochwertigem Wildfleisch fort.

Vor einem liegen dazu eine Vielzahl von Biomen, ein riesiges Gebiet wunderschöner Natur, das es zu erkunden gilt, sowie zahlreiche Herausforderungen. Als Jäger wird herausgefordert, Tierspuren zu beobachten, während man sich vorsichtig anpirscht und nicht von den messerscharfen Sinnen seiner Beute entdeckt wird.

Way of the Hunter

Way of the Hunter verspricht dazu auch eine große Auswahl an authentischer Jagdausrüstung und Waffen, einschließlich lizenzierter Waffen und Zielfernrohre, plus den realistischen Umgang mit Schusswaffen und und der Geschossphysik.

Der Koop-Multiplayer-Modus ermöglicht es außerdem, sich in die beeindruckende Natur zu wagen und den Nervenkitzel der Jagd während ihrer größten Jagdabenteuer zu teilen.

Way of the Hunter erscheint am 16. August 2022 für PS5, Xbox Series und den PC und kann ab sofort vorbestellt werden.