Green Hell 2 bestätigt, erste Details bekannt

Während das Team derzeit an weiteren DLCs für Green Hell arbeitet, um so den nächsten Meilenstein zu erreichen, wird parallel dazu der erste Prototyp für Green Hell 2 erstellt, um die Mechaniken festzulegen, die das Gameplay aus Teil 1 weiter bereichern werden.

Über Green Hell 2 sprach Creepy Jar mit dem polnischen Magazin Bankier , wonach der Erfolg des aktuellen Spiels enorm dazu beigetragen hat, um an Green Hell 2 arbeiten können. So habe man von Green Hell bereits über 5 Millionen Exemplare verkauft und hofft sogar auf 6 Millionen, indem sie weitere kleine DLCs veröffentlichen.

What do you think?