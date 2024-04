Gran Turismo 7: Update 1.46 bringt ein exklusives eConcept Car

Das dritte Fahrzeug ist das Chevrolet Chevelle SS 454 Sport Coupe ’70 , das 355 PS bei einer Verdichtung von 10,25:1 liefert, während die Verdichtung des letzteren wurde auf 11,25:1 erhöht wurde. In Kombination mit hohen Nockenwellen und Fächerkrümmern mit hohem Durchfluss leistete dieses etwa 449,7 PS. Dies war zu seiner Zeit der stärkste Katalogmodellmotor in der Geschichte amerikanischer Autos.

Den Anfang macht der ŠKODA Vision Gran Turismo , ein einzigartiges eAuto mit Allradantrieb aus der tschechischen Schmiede. Dieses Konzept wurde exklusiv für Gran Turismo entwickelt und stellt den ersten Beitrag von Škoda in der Gran Turismo-Reihe dar. Das Auto ist vom Rennwagen Škoda 1100 OHC Spyder aus dem Jahr 1957 inspiriert und wurde ursprünglich für das prestigeträchtige 24-Stunden-Rennen von Le Mans entwickelt. Zugleich sieht man darin eine moderne Hommage an diesen legendären Rennwagen und verspricht ein immersives und reaktionsschnelles Fahrerlebnis.

