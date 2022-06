Neues Spiel von From Software in finaler Phase der Entwicklung

Obwohl Elden Ring noch durchaus zu den brandneuen Veröffentlichungen zählt, ist Entwickler From Software mit ihrem nächsten Projekt viel weiter als gedacht.

Dieses befindet sich in der finalen Phase der Entwicklung, während das darauffolgende Projekt von Hidetaka Miyazaki ebenfalls schon in Arbeit ist. Das verrät man in einem Interview mit dem japanischen Magazin 4Gamer, wonach man seit gut sechs Jahren den dem Projekt arbeitet.

„Ja, so ist es. Wir befinden uns in der Endphase der Entwicklung.“

Wirklich sprechen möchte man über das bislang unangekündigte Spiel aber noch nicht, was auch noch eine ganze Weile auf sich warten lassen wird. Die finale Entwicklungsphase bedeutet zwangsläufig nämlich nicht, dass der Release unmittelbar bevorsteht.

„Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um im Detail darüber zu sprechen, aber ich denke, es sind beides Spiele, die typisch für uns sind. Es wird etwas länger dauern, aber ich denke, wir werden euch nach und nach davon erzählen können, wenn sie Gestalt annehmen.“

Zahlreiche Jobausschreibungen

Vermutungen gehen nach wie vor in die Richtung eines neuen Armored Core-Spiels, aber auch eine Fortsetzung von Bloodborne wird immer wieder diskutiert. Die Entwicklung der Projekte nimmt zudem immer weiter an Fahrt auf, für die man derzeit zahlreiche neue Talente sucht.