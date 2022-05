PlayStation Plus Extra & Premium bekommt zusätzlichen Refresh, offizieller Guide online

Sony hat einen offiziellen Guide zum neuen PlayStation Plus veröffentlicht, das heute in ersten Regionen online geht. User in der Stufe PlayStation Plus Extra oder Premium dürfen sich damit zukünftig auf einen extra Refresh pro Monat freuen.

Der neue Guide fasst noch einmal die Details und Feinheiten des neuen PlayStation Plus zusammen, das zukünftig mit PlayStation Now und darüber hinaus zusammengelegt wird. So wird zum Beispiel auch Ubisoft+ mit an Bord geholt, das ein paar erstklassige Titel umfasst.

Kurz zusammengefasst bietet PlayStation Plus die folgenden Optionen:

So oft wird PlayStation Plus aktualisiert

Wer beim bisherigen Standardangebot von PlayStation Plus bleibt, für den ändert sich nur wenig. Hier kann man sich nach wie vor auf eine Aktualisierung am ersten Dienstag des Monats freuen. Wer sich allerdings für PlayStation Plus Premium oder Extra entscheidet, bekommt einen zusätzlichen Drop in der Mitte des Monats spendiert, der laut Sony in der Anzahl und Auswahl variiert.

PlayStation Plus Essential

Am ersten Dienstag des Monats erfolgt eine monatliche Aktualisierung des PlayStation Plus Essential-Tarifs (sowie beider höheren Tarife) mit neuen PS4- und PS5-Spielen – genau so, wie dies bereits für aktuelle PlayStation Plus-Mitglieder abläuft.

PlayStation Plus Extra und Premium/Deluxe

Mitte des Monats erfolgt eine weitere monatliche Aktualisierung mit neuen Spielen für die Tarife PlayStation Plus Extra und Premium/Deluxe. Die Anzahl der aktualisierten Spiele variiert von Monat zu Monat.

Ansonsten gibt der Guide nicht allzu viel Neues her. Sony bestätigt darin noch einmal die Trophäen für die PlayStation Classics, die unter anderem für Syphon Filter verfügbar sein werden. Das obliegt allerdings den Entwicklern, ob sie Trophäen nachträglich integrieren oder nicht.

Das neue PlayStation Plus startet hierzulande am 23. Juni 2022 ab 59.99 EUR pro Jahr, bis 119.99 EUR pro Jahr für die Premium Stufe. Wer aktuell noch PlayStation Now zu laufen hat, wird automatisch auf die Premium Stufe migriert, inkl. der länger bestehenden Laufzeit.

Wer schon einmal einen Blick auf das Line-Up in Asien werfen möchte, findet dieses unter diesem Link.