Marvel’s Midnight Suns angeblich überarbeitet, Premiere im Juni?

Der Strategietitel Marvel’s Midnight Suns von 2K Games und Firaxis wurde nach dem Debüt im vergangenem Jahr offenbar überarbeitet. Die Premiere soll jetzt im Juni stattfinden.

In einem aktuellen Bericht des Insiders Tom Henderson heißt es, dass Marvel’s Midnight Suns beim damaligen Debüt ziemlich viel Kritik einstecken musste. Aufgrund dessen wurde das Spiel wohl umfassend überarbeitet, um es zum „bestmöglichen Spiel“ zu machen, das sich die Fans wünschen.

Unklar ist, in welchem Umfang genau oder welche Aspekte in Marvel’s Midnight Suns überarbeitet wurden. erwähnt wird hier die zufällige Spielmechanik. Aufgrund dessen habe man auch den zunächst angestrebten Release im vergangenen März verschoben.

Premiere nun im Juni?

Stattdessen soll die Premiere des überarbeiteten Marvel’s Midnight Suns in diesem Juni stattfinden, einschließlich einem Trailer, Gameplay usw., während das Spiel an sich in der zweiten Jahreshälfte veröffentlicht werden soll. Ein möglicher Termin wäre das Summer Game Fest, das am 09. Juni startet.

„Es versteht sich, dass ein neuer überarbeiteter Trailer und ein Veröffentlichungsdatum für das Spiel nächsten Monat bekannt gegeben werden, wahrscheinlich während des Summer Games Fest, das am 9. Juni beginnt. Es ist nicht klar, wie groß „Überarbeitung“ des Spiels sein wird, aber es wird wahrscheinlich die Bedenken der Fans bezüglich der zufälligen Spielmechanik des Spiels ausräumen.“

Von offizieller Seite versprach man bisher ein taktisches Rollenspiel, welches auf der dunkleren Seite des Marvel-Universums spielt. Hier kämpft man gegen dämonische Kräfte der Unterwelt, muss diese aber nicht alleine bestreiten.

Dazu wählt man bis zu drei Helden aus, dessen Heldenfähigkeiten durch Karten dargestellt werden. Jeder Held, einschließlich des Hunter, verfügt über einen einzigartigen Kartensatz, der arrangiert und angepasst werden kann, um den Charakter an die Vorlieben und den Spielstil des Spielers anzupassen. Zusätzlich zu den Karten können die Spieler auch ihre Umgebung nutzen, während sie sich zum Sieg durchringen.