Destiny 2: Saison der Heimgesuchten bringt die Leviathan zurück

Heute startet die Saison der Heimgesuchten in Destiny 2, in der auch die berüchtigten Leviathan zurückkehren. Ein neuer Trailer wirft vorab einen Blick darauf.

Macht, Verdorbenheit, Vergeltung. Calus‘ Objekt der Begierde hat im Laufe der Jahre viele Formen angenommen und sein einst opulentes Schiff, das nun verfallen und korrumpiert ist, ist in die Galaxie zurückgekehrt und hat es auf das auf dem Mond schlummernde Pyramidenschiff abgesehen.

Durch die Verbindung der Leviathan mit der Pyramide erwachen Albträume aus der Vergangenheit und drohen jeden zu quälen, der es wagt, sich ihnen in den Weg zu stellen. Um besser auf die drohende Gefahr reagieren zu können, wurde die H.E.L.M.-Kommandozentrale an einen dunkleren Ort verlegt: in die Umlaufbahn des Mondes.

Waffen & Gear

Die neue Season verspricht auch diesmal neue Waffen und exotisches Gear:

Nutzt die Exotische Pistole von Shiro-4 und verziert das glanzlose Gold in den verlassenen Hallen der Leviathan mit leuchtenden Pistolenblitzen.

Holt euch eine Vielzahl legendärer Rüstung und mythischer Waffen, die zuletzt in der begehrten Sammlung des Imperators zu finden waren.

Atemberaubende Waffen, die Albträume so schnell auslöschen, dass man seinen Augen nicht trauen kann.

Leuchtende Hüter, die sich durch die Schatten des Mondes bewegen und den Albtraum darstellen, den eure Feinde fürchten.

Destiny 2: Saison der Heimgesuchten startet heute Abend.