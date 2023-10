PlayStation Pulse Elite Headset & Pulse Explore Earbuds Launch-Date bekannt

Beide Headsets verbinden sich direkt mit dem PlayStation Portal über die neue drahtlose Audiotechnologie PlayStation Link. Diese Innovation sorgt für geringe Latenzzeiten, verlustfreies Audio und einfaches Umschalten zwischen mehreren PlayStation Link-Hosts wie der PS5 mit USB-Adapter und PlayStation Portal. Zudem können sie via Bluetooth mit weiteren Geräten wie dem PC, Smartphone & Co. verbunden werden.

Die Pulse Explore-Earbuds sind zunächst ab dem 06. Dezember in ausgewählten Märkten verfügbar, darunter in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Italien, Spanien, Portugal, Japan, Kanada, Australien und Neuseeland. Das Pulse Elite Wireless Headset folgt am 21. Februar 2024.

