PlayStation VR2 Verpackung dient gleichzeitig als Aufbewahrungsbox

Zudem kommt Sony damit der eigenen Verpflichtung nach, ressourceneffiziente Verpackungsrichtlinien umzusetzen, was bereits mit der PS5 begonnen hat. Dazu gehört, dass man in über 90 Prozent auf Plastik und chemische Stoffe verzichtet. Im Detail umfasst dies folgende Maßnahmen:

Wie Sony am Ende des Video verrät, wurde die Verpackung so konzipiert, dass sie anschließend auch als Aufbewahrungsbox dient, einschließlich dem Headset selbst, den beiden Sense-Controllern und etwas Kleinkram.

In dieser Woche hat Sony das finale Verpackungs-Design und die Inhalte von PlayStation VR2 in einem Unboxing-Video vorgestellt. Darin steckt sogar mehr, als man auf den ersten Blick erkennt.

