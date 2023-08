Post Trauma zeigt sich in ersten Gameplay-Szenen

Die Spieler begeben sich dazu auf eine Reise durch eine düstere Welt, die durch eine feste Kameraperspektive, eine unheimliche Atmosphäre und eine fesselnde audiovisuelle Inszenierung zu unnatürlichem Leben erweckt wird und ein starkes Kinogefühl vermittelt. Sie entdecken Möglichkeiten, die in der Dunkelheit lauernden Monster zu töten oder ihnen auszuweichen, aber Vorsicht: Nicht jede Kreatur, der Sie begegnen, ist das, was sie zu sein scheint.

In Post Trauma wird die Story von Roman erzählt, einem traumatisierten Mann mittleren Alters, der allein an einem fremden und feindseligen Ort aufwacht. Um diesem Albtraum zu entkommen und einen Weg nach Hause zu finden, muss er knifflige Rätsel lösen, seine Umgebung erkunden und die überall lauernden Gefahren überleben.

