Apex Legends: Neue Saison Umbruch mit Details & Gameplay enthüllt

In einigen zerstörten Dimensionen gab es jedoch einen gemeinsamen Nenner, der sie faszinierte – einen, der sie dazu bringen würde, Zeuge der größten Apokalypse von allen zu werden. Auf der Suche nach der nächsten Welt, die sie verurteilen würde, ist Alter in unserem gelandet und bereit, alles Notwendige zu tun, damit ihr Wunsch erfüllt wird.

Als Alter aus ihrer Dimension in eine andere auftauchte und ihre Vergangenheit fest im Griff hatte, besaß sie nur zwei Dinge: ihre interdimensionale Void-Technologie und den Wunsch, Spaß zu haben. Moral und Verantwortung gehörten der Vergangenheit an, als Alter durch verschiedene Realitäten reiste und von Welten angezogen wurde, die am Rande der totalen Zerstörung standen.

