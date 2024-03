PS5 Preissenkung wird fortgesetzt, jetzt mit Alone in the Dark dazu

Sony setzt offenbar zu einer weiteren Preissenkung bei der PS5 Slim an, obwohl die letzte Aktion noch gar nicht so lange her ist. Diesmal lohnt sich es sich sogar doppelt.

Online-Händler wie Amazon Italien haben den Preis der PS5 Slim Disc Edition erneut um 75 EUR gesenkt, während Shops wie GameStop zusätzliche Aktionen planen, bei denen es unter anderem das neue Alone in the Dark obendrauf kostenlos dazu gibt. Diese Aktion startet am 20. März und könnte sich auf weitere Händler ausweiten. Bei Coolblue gibt es zum Beispiel einen zweiten DualSense Controller dazu, sobald die Aktion am 18. Märt startet.

Hier heißt es im Detail: „Sichere dir Alone in the Dark inkl. einer PlayStation 5 Slim Konsole für nur 479.99€!* – ab 20. März.“

Bereits ab dem morgigen Freitag gilt bei GameStop der reduzierte Preis von 479,99 EUR für die PS5 Slim Disc Edition. Außerdem gibt man zur PS5 Slim Disc oder Digital Edition oder dem PlayStation VR2 Bundle unterschiedliche Gutscheine zwischen 30 und 50 EUR dazu.

PS5 Slim Disc Edition mit Alone in the Dark zu Ostern besonders günstig

Es ist zu erwarten, dass andere Händler ebenfalls die Preise für die PS5 Slim senken werden. Die Details dazu werden in den nächsten Tagen erwartet.

PS5 Lager sind voll

Sony scheint weiterhin Probleme damit zu haben, die Lager der PS5 Slim zu räumen, die man im vergangenen Jahr noch großzügig aufgebaut hat. Die anfänglichen Lieferprobleme hatten sich schlagartig in Überbestände gewandelt, die Sony seitdem mit verschiedenen Aktionen versucht abzubauen.

Laut vorheriger Berichte wurde die Produktion der PS5 Slim deutlich zurückgeschraubt, während Sony die voraussichtlichen Absatzzahlen der PS5 im laufenden Geschäftsjahr nach unten korrigiert hat.

„Teilweise aufgrund des Eintritts in die zweite Hälfte des Konsolenzyklus zielen wir darauf ab, den Umsatz zu optimieren und dabei mehr Wert auf ein Gleichgewicht zwischen Umsatz und Gewinn zu legen. Daher erwarten wir ab dem nächsten Geschäftsjahr einen allmählichen Rückgang der Absatzzahlen.“

Wo die PS5 Slim in den kommenden Tagen am günstigsten zu finden ist, greifen wir noch einmal gesondert auf, wenn es soweit ist.