PS5 Verkaufszahlen rückläufig, keine Spiele von Sony in absehbarer Zeit

Die Umsätze bei PlayStation Plus sind nach der letzten und kräftigen Preiserhöhung erwartungsgemäß und deutlich gestiegen, auf nunmehr 137,1 Milliarden Yen. Genaue User-Zahlen nennt man aber auch hier nicht mehr. Die monatlich aktiven Nutzer des PlayStation Network erreichen mit 123 Millionen ein neues Hoch, wobei hier alle Konto einfließen, die in den letzten drei Monaten aktiv waren.

„Im Bereich First-Party-Software wollen wir uns weiterhin auf die Produktion hochwertiger Produktionen und die Produktion von Live-Service-Spielen konzentrieren. Aber während sich derzeit große Projekte in der Entwicklung befinden, planen wir nicht, im nächsten Geschäftsjahr neue große bestehende Franchise-Titel wie God of War: Ragnarok und Marvel Spider-Man 2 zu veröffentlichen.“

„In Bezug auf die PS5-Hardware, die seit ihrer Einführung in das fünfte Jahr geht“, sagte Hiroki Totoki, Präsident, COO und CFO von Sony. „Teilweise aufgrund des Eintritts in die zweite Hälfte des Konsolenzyklus zielen wir darauf ab, den Umsatz zu optimieren und dabei mehr Wert auf ein Gleichgewicht zwischen Umsatz und Gewinn zu legen. Daher erwarten wir ab dem nächsten Geschäftsjahr einen allmählichen Rückgang der Absatzzahlen.“

Im gesamten Geschäftsjahr, das Ende März abläuft, rechnet Sony mit einem Umsatz von 210 Milliarden Yen im Segment Game & Network Services, eine Abwärtskorrektur von 5 %, was Sony zum Teil auf den Umsatzrückgang und Verluste aufgrund von Werbeaktionen zurückführt. Derzeit wird die PS5 in einigen Ländern Europas erneut deutlich unter dem UVP angeboten .

Das bestätigen die Japaner im aktuellen Quartalsbericht , in dem man zwar beeindruckende 54.7 Millionen verkaufte PS5 Konsolen ausweisen kann, fortan werden es aber weniger und weniger sein, die man ausliefert. Zum Vergleich: die PS4 war zum gleichen Zeitpunkt erfolgreicher. Bereits in diesem Geschäftsjahr wird man das angestrebte Verkaufsziel von 25 Millionen PS5 Konsolen verfehlen, dessen Zahl man auf 21 Millionen reduziert hat.

