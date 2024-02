Offizielle PS5 Slim Preissenkung im Anmarsch?

Dass Sony und Microsoft derzeit aber auf zu vielen Konsolen sitzen, ließ sich aus dem Geschäftsbericht von Microsoft ableiten, wonach selbst die Hardware-Absätze zu Weihnachten nicht so berauschend waren wie erhofft. Aktuelle Zahlen von Sony werden erst in den kommenden Tagen erwartet.

Blickt man nun nach Frankreich und Italien, kostet die PS5 Slim als Disc Edition derzeit dort nur 474.99 EUR , der bisherige Bestpreis für die PS5 Slim. Man geht davon aus, dass die Aktion auf weitere Länder ausgeweitet wird, so auch in Deutschland.

Sony plant offenbar eine Preissenkung der PS5 Slim, die in ersten Ländern in Europa bereits durchgesetzt wurde. Hierbei scheint es sich erneut um eine temporäre Maßnahme zu handeln.

