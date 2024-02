Xbox bringt vier Spiele auf andere Plattformen, PS5 dabei?

„Indem wir diese Spiele mehr Spielern zugänglich machen, vergrößern wir nicht nur die Reichweite und Wirkung dieser Titel, sondern ermöglichen uns auch, entweder in zukünftige Versionen dieser Spiele oder anderswo in unserem Erstanbieter-Portfolio zu investieren. Es gibt keine grundlegende Änderung an unserem Ansatz zur Exklusivität.“

Was man verrät, ist, dass diese etwas älter sein werden. Spekulationen gehen in Richtung Hi-Fi-Rush , Pentiment und Sea of Seas, auf die es bereits mehrere Hinweise gab. Es handelt sich bei den Spielen zudem um welche, die bereits im Game Pass erhältlich sind.

