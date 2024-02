Entwarnung für Xbox-Fans: Microsoft stellt Zukunft der Konsolen klar

„Wir konzentrieren uns wirklich darauf, den größten technischen Sprung zu liefern, den man jemals in einer Hardware-Generation gesehen hat, was es besser für Spieler und besser für Entwickler und die Visionen, die sie entwickeln, macht.“

„Es kommen einige aufregende Dinge im Bereich Hardware heraus, die wir an diesem Tag mit euch teilen werden. Wir investieren bereits in die Roadmap der nächsten Generation,“ sagte Xbox President Sarah Bond.

Dies bedeutet auch, dass die größten Xbox-Spiele zunächst auf Xbox erscheinen werden und am Day One im Game Pass landen. Zudem gäbe es eine „innovative und mehrjährige Hardware-Roadmap“, welche die Kompatibilität mit seiner Bibliothek gewährleistet. Außerdem fördert man die Xbox Game Studios und Spieleentwickler, um die größtmögliche Zielgruppe zu finden.

Wo Xbox-Spieler aufatmen können, ist, dass Microsoft auch in Zukunft an Xbox-Hardware festhalten wird, in welcher Form auch immer. Konsolen stellen demnach immer noch die Flaggschiff-Erfahrung für Microsoft dar, weshalb die Spieler Vertrauen in ihre digitale Bibliothek haben sollen.

