Microsoft kündigt neue Xbox-Hardware für 2024 an

Microsoft hat am heutigen Abend erklärt, dass man auch in Zukunft an der Xbox-Hardware festhalten wird. Für Ende des Jahres stellt man bereits etwas ganz Neues in Aussicht.

Darüber sprachen Phil Spencer (Head of Xbox), Sarah Bond (President of Xbox) und Matt Booty (Head of Xbox Game Studios) im aktuellen Xbox Podcast, bei dem Hardware ein wesentliches Thema war. Zuletzt befürchtete man, dass Xbox diese komplett aufgeben könnte.

Neue Xbox in diesem Jahr

Nun kommt es doch ganz anders und Microsoft stellte nicht nur eine komplette neue Konsolen-Generation in einigen Jahren in Aussicht, sondern schon in diesem Jahr eine neue Xbox-Hardware. Nähere Details zu dieser nannte man jedoch keine.

Genauer sagte Sarah Bond während des Podcasts:

„Es kommen einige aufregende Dinge im Bereich Hardware auf den Markt, die wir zu Weihnachten mit euch teilen werden.“

Im Grunde würde man hier von einem Mid-Gen-Refresh der Xbox Series X ausgehen, dem Microsoft jedoch schon eine Absage erteilt hat. Dafür soll die nächste Konsolen-Generation bereits 2026 starten.

Möglicherweise spielt Bond auf den seit Längerem vermuteten Xbox-Handheld an, auf den Phil Spencer ebenfalls immer wieder deutet. Dieser wäre die perfekte Ergänzung zur Xbox und dürfte eine Art Cloud-Handheld werden, vergleichbar mit dem Logitech G Cloud. Damit lassen sich von überall aus auf Xbox-Inhalte via Stream zugreifen.

Was genau Microsoft plant, erfährt man in den kommenden Monaten. Gleichzeitig dürfte dies für Sony ein enormer Ansporn sein, ebenfalls in diesem Bereich mehr zu investieren und möglicherweise PlayStation Portal Cloud-fähig zu machen, wie zuvor angedeutet. Als recht sicher gilt die PS5 Pro, die ebenfalls gegen Ende des Jahres verfügbar ein soll.

Next-Gen Xbox soll ein Power-Monster werden

An anderer Stelle ging Microsoft ein wenig auf die Xbox der nächsten Generation ein, mit der man den größten technischen Sprung unternehmen möchte, den man bislang gesehen hat.

„Wir investieren auch in die Roadmap der nächsten Generation“, so Bond „Worauf wir uns dort wirklich konzentrieren, ist der größte technische Sprung, den ihr jemals in einer Hardware-Generation gesehen habt.“

Bis es hier so weit ist, dürfte noch mindestens zwei Jahre vergehen. Vermutungen zufolge wird die nächste Xbox mehr denn je auf Cloud-Gaming setzen. Gleichzeitig möchte Microsoft die bestehende Xbox-Bibliothek der Spieler „respektieren“, was für Abwärtskompatibilität spricht.