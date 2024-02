PayDay 3: Roadmap mit Offline-Mode als Reaktion auf schlechte Verkäufe

„Da das Spielen im Koop-Modus immer von der Verbindung zu einem anderen Computer abhängt, versuchen wir, die Lösung zu implementieren, die das beste Gleichgewicht zwischen Zuverlässigkeit, Latenz und Gesamterlebnis bietet. Unsere technische Leitung hat in den letzten Monaten Optionen geprüft und wird in naher Zukunft weitere Details zur Lösung mitteilen.“

Hierzu stellt der Entwickler die Operation Medic Bag Roadmap vor, mit der man fundamentale Änderungen an PayDay 3 vornehmen wird. Diese sollen den Erwartungen an PayDay 3 endlich gerecht werden, das nach wie vor ein großes Projekt für den Entwickler ist.

PayDay 3 verkauft sich nach wie vor schlechter als erwartet, obwohl man solch große Hoffnungen in den Shooter hatte. Um diesen doch noch zu retten, kündigt Starbreeze einen Offline-Mode und vieles mehr an.

What do you think?