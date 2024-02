Xbox Handheld: Kommt Microsofts Antwort auf die Switch?

Betritt Microsoft mit Xbox den Handheld-Markt? Spekulationen in diese Richtung gibt es schon eine ganze Weile, nachdem immer mehr High-Performance-Handhelds auf den Markt kommen. Microsofts Head of Xbox Phil Spencer befeuert diese Gerüchte nun erneut.

Mit dem SteamDeck, ASUS Rog oder dem Logitech G Cloud gibt es bereits Geräte, die Xbox-Inhalte nutzen können. Sony hat mit PlayStation Portal ebenfalls einen Handheld an den Start gebracht, weshalb die berechtigte Frage im Raum steht, wann Microsoft aktiv in diesen Markt eintritt?

Xbox Handheld-Diskussion in vollem Gange

Angestoßen wurde diese Diskussion zuletzt von Jez Gordon von Windows Central, der über einen potenziellen Xbox-Handheld schrieb. Dieser Artikel wurde unter anderem von Phil Spencer auf X geliked. Nun folgte ein weiterer Artikel zum Thema Xbox-Handheld, diesmal von The Verge’s Tom Warren, der sogar die Notwendigkeit eines solchen Gadgets darlegt. Auch dieser Post erregte die Aufmerksamkeit von Phil Spencer, was man inzwischen als eine Art Zaunwink deutet, dass ein Xbox-Handheld tatsächlich in Arbeit ist.

Do you think Xbox is working on a dedicated Xbox OS for handhelds? pic.twitter.com/sJKCyEMjJx — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) February 12, 2024

Xbox Handheld passt zum Zeitgeist

Obwohl der Handheld-Markt in den letzten Jahren mehrfach für tot erklärt wurde, erlebt dieser in aktuellen Zeiten eine wahre Renaissance. Gefühlt arbeitet jeder an einem Handheld, jeder auf seine Weise oder mit einem anderen Ansatz. Vom PlayDate bis Backbone One ist alles dabei. Sonys erfolgreichster Eintrag in dem Bereich war die PSP mit rund 82 Millionen verkauften Geräten. Der direkte Nachfolger PS Vita konnte diesen Erfolg leider nicht wiederholen, was man maßgeblich den zu wenigen Inhalten zuschrieb.

Das beste Beispiel, wonach weiterhin ein großes Interesse seitens der User an Handhelds besteht, ist die Nintendo Switch mit fast 140 Millionen verkauften Geräten, während die Ankündigung der Nintendo Switch 2 in diesem März erwartet wird. PlayStation Portal ist bereits erhältlich, in seiner Funktion allerdings ziemlich eingeschränkt. Hier könnte in Zukunft die Cloud-Anbindung nachgereicht werden, was PlayStation Portal zu einem echten Konkurrenzprodukt werden ließe.

Das ist nämlich schon mit dem Logitech G Cloud möglich, mit dem Xbox-Spiele per Streaming gespielt werden können. Der Handheld gilt derzeit als das, was einem offiziellen Xbox-Pendant vermutlich am nächsten kommt. Was liegt also näher, als dass Microsoft nicht direkt einen eigenen Xbox-Handheld entwickelt und anbietet?

Zuletzt hieß es, dass die nächste Xbox-Generation aus einer klassischen Konsole und einem leistungsstarken Handheld in Form der Nintendo Switch bestehen könnte. Ob Microsoft vielleicht viele frühere Pläne dafür hat, erfährt man womöglich beim Xbox Business-Update am kommenden Donnerstag.