PlayStation Portal – Sony über Cloud-Gaming in naher Zukunft

In Bezug auf Konkurrenzprodukte, etwa dem Backbone Controller ( unser Review ), glaubt man bei Sony, dass diese nicht unbedingt die Qualität erfüllen können, die sich man für diese Art des Spielens vorstellt. Daher wurde jede Entscheidung zu PlayStation Portal sorgfältig abgewägt, ob man das Gameplay so wirklich problemlos anbieten kann.

Sony stellt in naher Zukunft weitere Features für PlayStation Portal in Aussicht, darunter das direkte Streamen von Spielen aus der Cloud, was dem Handheld einen echten Sinn geben würde. Darüber sprach Sonys Hideaki Nishino, der dabei auf die technischen Anforderungen eingeht.

