Neuer PlaySation CEO sieht Verbesserungspotenzial im Business

Weiter erklärt Totoki, dass er die Motivation der Leute in den PlayStation Studios deutlich sieht, wo hervorragende und kreative Köpfe tätig sind. Dennoch sei Potenzial für weitere Verbesserungen vorhanden. Diese sieht er sogar als Notwendigkeit an.

„Es sind ungefähr vier Monate vergangen [seit ich Vorsitzender wurde] und ich versuche, Führungsqualitäten zu demonstrieren und so viele Treffen wie möglich mit dem Managementteam abzuhalten“, so Totoki „Ich habe auch Studios besucht und jeder arbeitet wirklich hart daran, seiner Verantwortung gerecht zu werden und zu versuchen, das Geschäft zu optimieren, und das verstehe ich.“

In einem ersten Statement (via VGC ) heißt es:

Eine der wichtigsten Erkenntnisse von Totoki in der bisherigen Übergangszeit war die, dass er Potenzial sieht, wie man das PlayStation Business in Zukunft verbessern kann, mit dem Ziel für weiteres Wachstum.

