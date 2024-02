Apex Legends: Ausbruch läutet eine neue Ära des Battle Royale ein

Apex Legends wagt den Aufbruch in eine neue Generation und stellt mit der neuen Season Ausbruch innovative Legenden-Upgrades und Änderungen am Ranglistenerlebnis in Aussicht. Zudem können sich Spieler auf ein optimiertes Gameplay-Erlebnis freuen.

Hierzu führt Apex Legends: Ausbruch Legenden-Upgrades ein, die die Rüstungen und Fähigkeiten der Legenden auf der Grundlage ihrer Taten in Battle-Royale-Matches verbessern. Sobald Spieler in einem Match aufsteigen, können sie Fähigkeitsupgrades für ihre Legenden auswählen, die ihrer Spielweise und ihren Bedürfnissen in der Schlacht entsprechen.

Der Ranglistenmodus erhält zudem ein risikobasiertes Belohnungssystem, das zum Kämpfen anregt. Hier sammelt man Ranglistenpunkte und erhält Boni für alle Kills, die Platzierung in Matches und die Eliminierung höher eingestufter Squads. Um diese neue Struktur in Ausbruch zu starten, werden die Rangfortschritte aller Spieler auf 1 RP zurückgesetzt.

Mid-Season Updates in Ausbruch

In der weiteren Season gibt es außerdem Ausbruchsbelohnungen, wenn eine neue Legende bis zum Ende der Saison kostenlos spielbar wird. Der Legenden-Kader umfasst Fuse, Seer, Rampart, Mad Maggie, Loba und Valkyrie – jede mit einem einzigartigen Set an Herausforderungen, die Spieler absolvieren müssen, um die jeweilige Legende dauerhaft freizuschalten.

Im Rahmen des Sammel-Events ist außerdem der temporären Modus „Direktschuss“ verfügbar, in dem zehn Squads an festgelegten POIs in der Nähe voll ausgerüsteter Waffen und feindlicher Squads abspringen. Beschleunigt wird die Action durch schnellere Runden, keine Jumpmaster, eine kleinere Karte und die Rückkehr ins Spiel ohne den Umweg über die Lobby.

Das alles zu kürzlichen Verbesserungen, wie dem 120fps Modus, dem DualSense Controller Support und vieles mehr.