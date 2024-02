PS5 Pro: Neue Launch-Date, Preis & Specs – Gerüchte

Was den Launch der PS5 Pro betrifft, geht man weiterhin von diesem Herbst aus und beruft sich dabei auf AMD, welche die Chips für die PS5 liefern und entsprechende Hinweise darauf in ihren Geschäftsberichten hinterlassen.

„Nach dem, was ich hier sehe, meine ich immer noch 16 GB RAM, nicht einmal 20 GB, sodass sie sich für den günstigsten RAM entscheiden können, der wahrscheinlich niedriger ist als bei der Einführung der PS5. Ich sehe bei dieser Konsole nichts, was den Preis für die Produktion gegen Ende dieses Jahres höher treibt als den Preis für die Herstellung einer PS5 im Jahr 2020. Nicht drastisch mehr, vielleicht ein bisschen, aber nicht drastisch mehr.“

What do you think?