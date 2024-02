Outcast: A New Beginning Demo überraschend für PS5 erschienen

THQ Nordic hat ganz überraschend eine Demo zu Outcast: A New Beginning für PS5, Xbox Series X|S und den PC veröffentlicht.

Die Spieler begeben sich in der Demo zu Outcast: A New Beginning auf eine Reise in die atemberaubende Welt von Adelpha. Dort stützen sie sich in der Third-Person-Perspektive in spannende Kämpfe, benutze ihren Jetpack, erkunde die Landschaften und unterstütze die Talaner bei ihrem Aufstand, heißt es in der Beschreibung.

Outcast: A New Beginning spielt 20 Jahre nach dem original Outcast, Cutter Slade in die spektakuläre Alien-Welt von Adelpha zurückkehrt. Er wurde von den allmächtigen Yods wiederbelebt und stellt bei seiner Rückkehr fest, dass die Talaner versklavt wurden, die Welt ihrer natürlichen Ressourcen beraubt wurde und seine eigene Vergangenheit mit den angreifenden Robotertruppen in Verbindung steht.

Nun ist es an ihm und dem Spieler, sich auf eine Mission zu begeben und den Planeten erneut zu retten, dessen Schicksal seit den Ereignissen des ersten Spiels untrennbar mit der Erde verbunden ist. Doch die Welt um ihn herum hat sich verändert, und diese Veränderungen machen auch vor ihm nicht halt.

Die Demo findet sich ab sofort im PlayStation Store.

Outcast: A New Beginning erscheint am 15. März 2024.