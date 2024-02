Tomb Raider I-III Remastered im Test, das sagen die Kritiken

„Tomb Raider I-III Remastered ermöglicht es langjährigen Fans, die goldenen Tage der Franchise mit einem wunderschönen neuen Anstrich noch einmal zu erleben, ohne die Nostalgie des Spielers zu beeinträchtigen. Die Spielmechanik wurde jedoch bewusst so beibehalten, wie sie damals war, was potenzielle neue Spieler abschrecken könnte, die mit den Originalspielen nicht vertraut sind. Beherrschen Sie die Steuerung und Sie werden garantiert eine tolle Zeit haben.“

Tomb Raider I-III Remastered umfasst nicht nur die drei Spiele im neuen Look, sondern auch bisher unveröffentlichte Level und Extras, darunter den dramatischen Abschluss der Ereignisse, die in Tomb Raider III in Gang gekommen sind. Lara ist darin auf der Suche nach dem fünften Artefakt, das die legendäre Hand von Rathmore sein soll. Dieser ist der Schlüssel, um das letzte Geheimnis um die Kräfte des uralten Meteors zu lüften.

Lara Croft kehrt in diesen Tagen auf die Bühne zurück, zwar nicht mit einem brandneuen Adventure, dafür mit Remaster-Auflagen der ersten drei Spiele. Wie sich diese in den Kritiken schlagen, erfahrt ihr hier.

