PS5 & PS5 Pro: Sony kündigt 30th Anniversary Collection an

Die PS5 Pro in der 30th Anniversary Edition bietet ebenfalls das gleiche Zubehör wie die Digital Edition, jedoch wird der standardmäßige DualSense-Controller durch den hochwertigeren DualSense Edge ersetzt. Eine DualSense-Ladestation ist ebenfalls im Paket enthalten. Besonders interessant ist, dass Sony die Pro-Version mit einer einzigartigen Seriennummer versehen wird. Weltweit werden lediglich 12.300 Exemplare dieser speziellen PS5 Pro Edition erhältlich sein, was sie zu einem begehrten Sammlerstück macht.

„Wir glauben, dass der Beginn unserer Reise ein wichtiger Teil unserer Geschichte bei Sony Interactive Entertainment ist. Deshalb würdigen wir diesen Moment, indem wir das ursprüngliche PlayStation-Designthema in die neuesten Produkte für PS5 integrieren, um an die letzten 30 Jahre zu erinnern. Mit Blick auf die Zukunft werden wir weiterhin Innovationen hervorbringen, während sich die Technologie weiterentwickelt, damit Sie jeden unvergesslichen Moment Ihrer weiteren Reise mit PlayStation genießen können.“

Die 30th Anniversary PS5 Digital Edition wird in der charakteristischen grauen Farbe der ersten PlayStation erhältlich sein und mit einem speziell angepassten DualSense-Controller geliefert. Ferner gehören zum Lieferumfang eine Konsolenabdeckung für das Disc-Laufwerk (separat erhältlich), ein vertikaler Stand, ein Poster (eines von 30 verschiedenen Designs), ein Kabelanschlussgehäuse im PS1-Stil, vier Kabelbinder in den bekannten PlayStation-Formen, ein Sticker und mehr.

Sony feiert das 30-jährige Jubiläum der PlayStation und hat zu diesem Anlass eine exklusive „PlayStation 30th Anniversary Collection“ angekündigt , die unter anderem limitierte Editionen der PS5 Pro und der PS5 5 Digital Edition umfasst. Diese besonderen Konsolen erscheinen in einem Design, das an die originale PlayStation von 1994 erinnert.

