Two Point Museum: Release im März steht fest, inkl. Early Access

Two Point Studios Limited und SEGA haben offiziell den Veröffentlichungstermin für Two Point Museum angekündigt: Am 4. März 2025 wird das Spiel für PS5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein. Zudem wird es eine Early Access-Phase geben.

Two Point Museum ist die neueste Management-Simulation der Macher von Two Point Hospital und Two Point Campus. Diesmal haben die Spieler die Möglichkeit, ihr eigenes Museum zu entwerfen, Ausstellungen zu kuratieren und das Erlebnis ihrer Gäste vollständig zu gestalten. Das Gameplay ist darauf ausgerichtet, kreative und organisatorische Fähigkeiten zu fordern und dabei viel Spaß zu bieten.

Ben Huskins, Design Director bei Two Point Studios, erklärt: „Wir sind begeistert von der positiven Resonanz, die Two Point Museum seit seiner Ankündigung im August erhalten hat. Besonders stolz sind wir auf die Präsentation des Spiels auf der Gamescom, wo wir das spannende Unterwasserwelt-Thema im Rahmen des Xbox-Gamescom-Showcase vorstellen konnten. Jetzt freuen wir uns, den offiziellen Veröffentlichungstermin zu bestätigen und können es kaum erwarten, in den kommenden Monaten weitere Inhalte aus dem Spiel zu enthüllen. Bleibt gespannt!“

Explorer Edition, Pre-Order und Early Access

Neben der Standard-Version hat das Studio auch die Explorer Edition von Two Point Museum vorgestellt, die exklusive Inhalte sowie das Sonic-Vorbestellpaket beinhaltet. Diese Edition bietet Spielern besondere Belohnungen wie eine Museums-Location mit Dschungel-Thema sowie eine spezielle Museumsherausforderung. Wer diese abschließt, wird mit seltenen Objekten und Items belohnt, die das Gameplay erweitern.

Ein besonderer Vorteil der digitalen Explorer Edition ist der frühzeitige Zugang: Spieler, die diese Edition erwerben, können das Spiel bereits am 27. Februar 2025 spielen. Vorbesteller kommen zudem in den Genuss eines Sonic-Themenpakets, das Gegenstände wie Sonic- und Shadow-Kostüme, Plüschtiere und weitere Anpassungsoptionen für das Museum umfasst. Zu den Bonusinhalten gehören auch Sonic-Tapeten, spezielle Bodenbeläge und dekorative Statuen, die das Museum in einzigartigem Glanz erstrahlen lassen.