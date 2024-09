Dragon Ball: Sparking! ZERO – Finales Charakter-Kader steht fest!

Ein besonderes Highlight des neuen Trailers sind die Charaktervorstellungen: Figuren wie Broly (Legendärer Super-Saiyajin), Janemba, Bojack und Tapion versprechen explosive und actiongeladene Kämpfe, die das Herz jedes Dragon Ball-Fans höherschlagen lassen. Mit diesen spannenden neuen Features und der riesigen Auswahl an Charakteren steht „ Dragon Ball: Sparking! ZERO “ kurz davor, das ultimative Dragon Ball-Kampferlebnis zu bieten.

Ein neues Video des Producers Jun Furutani bietet zudem spannende Einblicke in die neuen Modi des Spiels, darunter der Episoden-Kampf und die benutzerdefinierten Kämpfe. Im Episoden-Modus erleben Spieler berühmte Schlachten aus der Serie aus der Perspektive von acht ikonischen Charakteren wie Son-Goku, Vegeta, Piccolo, Future Trunks und Jiren. Besonders spannend ist, dass Son-Gokus Story-Arc der längste ist und von der Saiyajin-Invasion auf der Erde bis zum Turnier der Stärke in Dragon Ball Super reicht. Damit wird den Fans ermöglicht, die intensiven Kämpfe und Wendepunkte der Serie erneut zu durchleben – und das aus der Sicht ihrer Lieblingshelden.

