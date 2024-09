God of War Ragnarök ab sofort auch für PC erhältlich

Ein weiteres spannendes Feature der PC-Version sind die neuen Optionen für weniger Rätseltipps und Audiodeskriptionen in den Filmsequenzen. Diese Features werden in Zukunft auch für die Konsolen-Version verfügbar sein und bieten noch mehr Individualisierungsmöglichkeiten für die Spieler.

Ab heute ist das langersehnte Action-Abenteuer „God of War Ragnarök“ endlich auch für den PC erhältlich, wie Sony mitteilt. Diese packende Fortsetzung setzt die epische Reise von Kratos und seinem Sohn Atreus fort und wurde, wie der Vorgänger, vom Santa Monica Studio in Zusammenarbeit mit Jetpack Interactive für den PC portiert.

