Kingdom Hearts 4: Serie steht womöglich vor ihrem Ende

Seit dem ersten Spiel von 2002 hat sich die Reihe zu einem festen Bestandteil der Gaming-Welt entwickelt, mit einer treuen Fangemeinde und zahllosen Spin-offs. Ob Kingdom Hearts 4 das letzte Kapitel sein wird oder ob die Saga in anderer Form weitergeht, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass Nomura sowohl die Zukunft der Serie als auch seine eigene persönliche Reise in der Spielewelt in den kommenden Jahren maßgeblich gestalten wird.

Nomura gab auch einige interessante Einblicke in die Gestaltung von Kingdom Hearts 4 und speziell in die neue Stadt Quadratum. „Ich mag Welten, die sich leicht von der möglichen Realität unterscheiden, aber nicht völlig fiktiv sind“, erklärte er. „Ein Setting wie Shibuya, das auf der Realität basiert, aber gleichzeitig etwas anderes ist, fasziniert mich.“ Diese Herangehensweise spiegelt Nomuras künstlerische Vision wider, die er seit Beginn der Serie verfolgt.

Diese Aussage lässt Fans sowohl in Vorfreude als auch in Sorge zurück. Auf der einen Seite verspricht die Aussicht auf Kingdom Hearts 4 die Fortsetzung einer geliebten Serie, auf der anderen Seite besteht die Möglichkeit, dass Nomura bald die Branche verlässt. Dass dies ohne einen vernünftigen Abschluss geschieht, ist aber ebenso undenkbar.

„Ich habe nur noch ein paar Jahre bis zu meinem Rückzug“, sagte Nomura. „Es ist eine große Entscheidung, ob ich erst in den Ruhestand gehe oder die Kingdom Hearts-Reihe beende. Momentan arbeite ich an Kingdom Hearts 4 mit der festen Absicht, die Geschichte, die ich begonnen habe, zu einem Ende zu führen.“

What do you think?